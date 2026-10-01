Serbia, più facile che Pavlovic giochi domenica contro l'Olanda piuttosto che stasera contro la Germania
Dopo aver abbadonato il campo nel match di qualche giorno fa contro l'Olanda per un affaticamento, Stahinja Pavlovic è salito comunque sull'aereo che ha portato la Serbia in Germania in vista della partita di Nations League di questa sera a Monaco. Il difensore del Milan dovrebbe riuscire ad essere a disposizione del ct Paunovic, ma partità dalla pachina. Lo scrive Mozzartsport che aggiunge che ci sono maggiori possibilità di vederlo in campo domenica ad Eindhoven contro l'Olanda piuttosto che stasera contro i tedeschi.
Questa la probabile formazione serba per la sfida contro la Germania di oggi: Petrović; Eraković, N. Gudelj, Babić; Mimović, Stanković, Lukić, Kostić; Živković, Jović, Tadić.
Gli impegni della Serbia durante questa sosta:
Serbia-Grecia 1-2
Serbia-Olanda 1.2
Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Monaco - UEFA Nations League
Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League
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