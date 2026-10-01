Giappone-Ecuador, le formazioni ufficiali: Estupinan titolare

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Oggi alle 11:36News
di Enrico Ferrazzi
C'è anche l'esterno rossonero Pervis Estupinan nella formazione titolare dell'Ecuador che tra poco affronterà il Giappone

Dopo la pesante sconfitta di qualche giorno fa per 3-0 contro la Corea del Sud, tra poco l'Ecuador di Pervis Estupinan torna in campo in un'amichevole contro il Giappone a Yokohama, valida per la Kirin Cup. L'esterno del Milan, che ha giocato tutta la partita contro i coreani, partirà ancora una volta titolare sulla fascia sinistra della nazionale sudamericana. Chi vince tra Giappone ed Ecuador affronterà in finale la Nuova Zelanda che ha sconfitto ai rigori Panama nell'altra semifinale. 

Queste le formazioni ufficiali di Giappone ed Ecuador:

GIAPPONE: Suzuki; Itakura, Seko, Ito; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kubo, Suzuki; Tanimura. 

ECUADOR: Galindez, Franco, Porozo, Pacho, Estupinan;  Vite, Alcivar;  Arroyo, Yeboah, Angulo; Mercado. 