Marinozzi fa notare: "Milan ultimo per tiri concessi in area, la cui pericolosità ha anche un valore molto basso"

Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube analizzando alcune mosse tattiche del Milan di Amorim.

Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube analizzando alcune mosse tattiche del Milan di Amorim: "Il Milan di Ruben Amorim, con i suoi 11 punti in classifica, ha vinto l'ultima gara contro il Lecce. I rossoneri vantano ottimi numeri per quanto riguarda la finalizzazione: è la squadra che ha subito un po' di più rispetto alle occasioni concesse — non molto, un paio di gol in più —, ha la miglior percentuale del campionato per conversione dei tiri in gol (circa il 15%) e registra un'alta qualità di conclusioni effettuate, risultando insieme all'Inter una delle migliori formazioni per gol per tiro. Ci sono poi altre situazioni interessanti da monitorare: il Milan è ultimo per tocchi concessi nella propria area di rigore, segno che sta difendendo bene la zona d'attacco avversaria, e presenta un valore molto basso anche per pericolosità dei tiri concessi.

Si dovrà ripartire dalla fluidità vista contro il Lecce, con un'impostazione a quattro con Gila largo anziché a tre come nelle altre giornate, e una maggiore mobilità sulla trequarti. Abbiamo notato dati su velocità e chilometri percorsi di Loftus-Cheek e Cisse abbastanza bassi, dovuti alla staticità iniziale dei trequartisti: non per limiti atletici dei singoli, ma per precise richieste di Amorim. Ora l'allenatore ha mescolato le carte e contro il Lecce si è visto qualcosa di migliore".