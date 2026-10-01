Serafini: "Direttore sportivo fondamentale. Non è un caso che l'unico anno buono per le cessioni sia stato con Tare"

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Andrea Longoni sul possibile nuovo dirigente del Milan.

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Andrea Longoni sul possibile nuovo dirigente del Milan: "Il direttore sportivo è una figura fondamentale all'interno del club, perché fa da collante tra la società, l'area tecnica e la squadra: tutti coloro che ricoprono questo ruolo e riescono a smussare i problemi, a risolverli e a conoscere a fondo i dettagli della vita quotidiana di una squadra di calcio. Più nel dettaglio, il direttore sportivo non è soltanto colui che compra i giocatori in sintonia con l'allenatore, ma è fondamentale soprattutto per venderli. Le cessioni aiutano la società sia sotto il profilo economico sia sul piano delle strategie, perché con la disponibilità finanziaria si ha margine di manovra. Guarda caso, negli ultimi anni l'unica stagione in cui il Milan ha venduto bene, anzi molto bene, è stata grazie a Igli Tare: è proprio questo che deve saper fare un direttore sportivo.

Tutti i più grandi dirigenti del calcio mi hanno sempre insegnato che la vera abilità non sta tanto nell'acquistare o nell'indovinare i grandi giocatori, dove l'errore può capitare, quanto nel non sbagliare mai le cessioni. Se hai un giocatore che non ha reso nella sua prima stagione al Milan ma sul quale credi ancora, devi strutturare il prestito in modo tale che, a fine campionato, tu possa valutare se riportarlo a casa o monetizzare davvero. Invece il Milan si è accontentato di andare a pari. Questa società non fa un vero mercato strategico, fa trading: altrimenti Reijnders lo avrebbe venduto a 80-90 milioni e non certo a 55, ed è questo l'aspetto centrale dell'intero discorso".