Kirin Cup, il Giappone va in finale: battuto ai rigori l'Ecuador. Estupinan in campo tutto il match

Kirin Cup, il Giappone va in finale: battuto ai rigori l'Ecuador. Estupinan in campo tutto il matchMilanNews.it
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Oggi alle 15:23News
di Enrico Ferrazzi
Il Giappone ha battuto ai rigori l'Ecuador e si è qualificato in finale della Kirin Cup. Estupinan titolare e in campo per tutta la partita

Il Giappone si è qualificato in finale della Kirin Cup dove affronterà la Nuova Zelanda che ha sconfitto nell'altra semifinale Panama. La nazionale giapponese ha sconfitto ai rigori l'Ecuador di Pervis Estupinan dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari: nella lotteria finale, è stato decisivo l'errore dagli undici metri di Castillo.

L'esterno del Milan è partito titolare sulla fascia sinsitra ed è rimasto in campo per tutta la sfida.