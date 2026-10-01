Kirin Cup, il Giappone va in finale: battuto ai rigori l'Ecuador. Estupinan in campo tutto il match

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Il Giappone ha battuto ai rigori l'Ecuador e si è qualificato in finale della Kirin Cup. Estupinan titolare e in campo per tutta la partita