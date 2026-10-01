Teotino: "Penso che il Milan dovrebbe giocare con qualche attaccante in più"

Gianfranco Teotino, giornalista, si è così espresso su RadioSportiva commentando l'operato di Amorim in questo inizio di stagione.

Gianfranco Teotino, giornalista, si è così espresso su RadioSportiva commentando l'operato di Amorim in questo inizio di stagione: "Sospendo il giudizio e vediamo: siamo ancora in una fase di costruzione. Nell'ultima partita, peraltro, mi pare che il suo dogma del 3-4-2-1 sia un po' venuto meno, dato che dopo pochi minuti si è vista la squadra disporsi con una difesa a quattro, in una sorta di 4-4-2 che ha funzionato molto bene. Vedremo dunque nelle prossime gare cosa accadrà da questo punto di vista.

Penso che anche nelle prestazioni migliori - per me una delle migliori sul piano del gioco è stata la prima a Torino contro i granata per larghi tratti, dove si faceva un pressing alto, si riconquistava subito palla e si governava il match -, si dovrebbe giocare con qualche attaccante in più. Alla fine i trequartisti impiegati da Amorim sono quasi sempre più centrocampisti che attaccanti e gli esterni più terzini che ali, motivo per cui alla squadra manca un po' di incisività.

Sulle scelte dei singoli ognuno ha la propria opinione: anch'io ritengo che Tomori sia meglio di Terracciano, mentre ad esempio considero Estupinan superiore a Bartesaghi. Questo è un giudizio personale che si può condividere o meno, ma credo che la squadra vada valutata primariamente per la sua idea di gioco e non per le decisioni sui singoli interpreti".