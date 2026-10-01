Pedullà polemico: "Roma penalizzata, per non parlare del Milan: tutte attenzionate e poi? Il FFP non esiste"

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sul caso del Manchester City.

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sul caso del Manchester City: "Ho sempre pensato una cosa: per me il Fair Play Finanziario non esiste. Quando mi hanno spiegato cifre, dettagli, motivazioni e giustificazioni, con tutte le relative tagliole e la palese disparità di trattamento tra figli e figliastri, ho notato proprio questo. Ho visto che alcune società italiane sono state penalizzate in modo forse persino eccessivo, pur senza entrare troppo nei meandri tecnici, ricordando periodi in cui non si poteva fare un acquisto senza prima completare una cessione, potendo tesserare soltanto parametri zero. La stessa Roma, che ha alle spalle una proprietà ricchissima, ha dovuto sottostare a regole rigidissime per rientrare nei parametri. Per non parlare del Milan. Tutte, chi più e chi meno, sono finite sotto la lente d'ingrandimento.

E allora, di fronte ai precedenti di grandi club europei che spendevano e spandevano senza che nessuno li fermasse, è naturale chiedersi: come funziona davvero questo Fair Play Finanziario? Qual è il limite di retroattività? Esiste un termine di decadenza o una prescrizione? Non si capisce. La vicenda del Manchester City, ad esempio, è una storia che fa quasi ridere: una barzelletta che però non fa affatto ridere".