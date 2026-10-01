News MN - Milan, due giorni liberi dopo l'amichevole di domani. Ripresa a Milanello lunedì mattina

Il programma di allenamento a Milanello dopo l'amichevole di domani col Padova

Nella mattinata di domani il Milan giocherà un'amichevole a porte chiuse contro il Padova, squadra di Serie B. Un test per mantenere la condizione fisica e permettere a chi ha giocato poco fin qui - come Gabbia - di iniziare ad entrare in forma. Non sarà disponibile Alexis Saelemaekers, ai box per una disorsione alla caviglia sofferta nella giornata di martedì.

Apprende la redazione di MilanNews.it che dopo il test a Milanello i giocatori avranno due giorni liberi: sabato e domenica di riposo, la ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì mattina.

di Pietro Mazzara.