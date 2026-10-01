Pulisic a Sky: "Mi sento bene. Rinnovo? Sono contento al Milan e spero di restare"

Le dichiarazioni di Christian Pulisic ai microfoni di Sky Sport 24 a margine dell'evento allo store di San Siro

A margine dell'evento organizzato dal Milan con i propri tifosi nello store di San Siro, Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni del numero 11 rossonero, che contro il Lecce ha ritrovato la via del gol dopo oltre 250 giorni di digiuno.

Gol straordinario contro il Lecce in un inizio di stagione complicato

"È stato un inizio di stagione strano. Rientravo da un infortunio, volevo giocare. C'è voluto tempo, ho lavorato con squadra ed allenatore e sono riuscito a tornare in campo".

È tra i gol più belli della tua carriera?

"Penso che sia tra i migliori. Non ho capito quanto fosse difficile finché non l'ho rivisto. Me l'hanno detto tutti che è stato un bel gol È tra i migliori? Sì".

Ti piace il soprannome Captain America?

"Solo i media mi chiamano così. Non mi dà fastidio, è un bel soprannome".

È tornato il vero Pulisic?

"Mi sono sempre sentito bene. Non c'entravano tanto i gol. Spero di ritrovare quella forma. Mi sento bene e spero di continuare così".

Che rapporto hai con Amorim?

"Ho un buon rapporto con lui. Stiamo tutti imparando il suo sistema, come vuole giocare. Sono molto positivo su di lui. L'ultima partita è stata forse una delle migliori, vogliamo andare avanti così".

Che cosa ti chiede in particolare Amorim?

"Penso che lui voglia che noi troviamo determinate posizioni soprattutto quando abbiamo la palla, vuole che giochiamo in un certo modo, fare determinati movimenti. Ovviamente c'è anche libertà in attacco, ma ci sono dei principi e delle posizioni da tenere. Stiamo lavorando bene".

L'Italia sta diventando importante per la tua carriera: ti piacerebbe restare al Milan?

"Sono molto contento al Milan. Il club mi sta dando tutto, mi ha aiutato tanto. Ora sono concentrato sul giocare, ne parleremo, spero presto. Mi sento davvero bene e spero di restare al Milan".

Cosa puoi dire di più su Ramos?

"Giocare con lui è fantastico. lavora tantissimo, aiuta la squadra, difensivamente. Corre per 90 minuti, non si ferma mai. Non sono preoccupato per lui, arriveranno i gol".

Cosa si può imparare da Luka Modric?

"È un esempio. Tutto quello che fa, in campo, le partite, come controlla la palla, il gioco. Ha 41 anni, sta facendo quello che fa, è in gran forma. Da professionista ci sono tante cose che possiamo imparare da lui".

7 partite in 21 giorni: come stai e se dopo questa sosta ti stai allenando duro e senti di essere al 100%

"Mi sento bene. Ho lavorato duramente in queste settimane. Adesso inizia la parte importante di questa stagione. Devo essere pronto e spero di giocare più partite possibili e non vedo l'ora di questo periodo".