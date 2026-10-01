MN - Pulisic: "È stato un inizio di stagione strano. Ora mi sento bene e sto cercando di trovare la mia forma"

Christian Pulisic parla del rinnovo, del gol e dei primi mesi di lavoro con Ruben Amorim

In occasione del Meet&Greet con i tifosi rossoneri presso il Milan Store di San Siro, Christian Pulisic ha riposto alle domande dei giornalisti presenti per l’evento. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it:

Come stai? Hai avuto un avvio di stagione un po’ particolare dopo l’infortunio che hai rimediato al Mondiale… Però nelle ultime uscite ti abbiamo visto bene e sei anche tornato al gol.

“Sì, mi sento molto bene dopo questo gol. È stato un bel gol. Mi sento bene anche nelle gambe, dopo questo infortunio sto cercando di trovare la mia forma”.

Amorim ci aveva detto che Pulisic era arrabbiato perché non giocava all’inizio, poi sei tornato e sei stato subito decisivo…

“È stato un po’ strano per me ad inizio stagione… È chiaro che voglio sempre giocare, non è che sono molto incazzato con lui o con la squadra (ride, ndr). Però voglio giocare sempre. Stavo tornando da questo infortunio, però ora mi sento bene e spero di poter giocare un po’ di più (ride, ndr)”.

In futuro vorrai indossare la maglia numero 10 del Milan?

“Non ci ho pensato a questo, sono molto contento con la 11”.

Hanno paragonato il tuo gol contro il Lecce ad una rete di Roberto Baggio… Ti fa piacere?

“Sì, è un onore”.