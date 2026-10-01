MN - Pulisic e il rapporto con Amorim: "Molto positivo fino ad ora"

Christian Pulisic parla del rinnovo, del gol e dei primi mesi di lavoro con Ruben Amorim

In occasione del Meet&Greet con i tifosi rossoneri presso il Milan Store di San Siro, Christian Pulisic ha riposto alle domande dei giornalisti presenti per l’evento. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it:

Cosa ti piace di Amorim?

“È molto positivo fino ad ora. Stiamo lavorando molto bene come squadra e si è visto nell’ultima partita. Ho un bel rapporto con lui, molto positivo”.

Amorim ci aveva detto che Pulisic era arrabbiato perché non giocava all’inizio, poi sei tornato e sei stato subito decisivo…

“È stato un po’ strano per me ad inizio stagione… È chiaro che voglio sempre giocare, non è che sono molto incazzato con lui o con la squadra (ride, ndr). Però voglio giocare sempre. Stavo tornando da questo infortunio, però ora mi sento bene e spero di poter giocare un po’ di più (ride, ndr)”.