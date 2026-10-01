Paramount, si sblocca l'acquisizione di Warner Bros. Il ruolo di Cardinale

Un giudice americano ha sbloccato l'acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. Il ruolo di Gerry Cardinale nella vicenda

Secondo quanto riferisce l'agenza di stampa Reuters, il giudice statunitense Martínez-Olguín ha emesso mercoledì un ordine che consente a Paramount per concludere l'acquisizione di Warner Bros per 110 miliardi di dollari, ponendo così fine a questa trattativa andata avanti per mesi. A luglio, un gruppo di Stati americani, guidato dal procuratore generale della California Rob Bonta, aveva fatto causa a Paramount a luglio, sostenendo che l'acquisizione avrebbe concentrato nelle mani di un'unica società un potere eccessivo nel settore della televisione via cavo e dei grandi film di Hollywood.

Il giudice Martínez-Olguín ha però respinto il ricorso e dunque Paramount potrà concludere l'acquisizione di Warner Bros per la quale Gerry Cardinale, numero uno di RedBird Capital Partners, è stato uno degli architetti dell’operazione. Il patron del Milan fa parte del Consiglio d'Amministrazione di Paramount Skydance.