Paramount, si sblocca l'acquisizione di Warner Bros. Il ruolo di Cardinale
Secondo quanto riferisce l'agenza di stampa Reuters, il giudice statunitense Martínez-Olguín ha emesso mercoledì un ordine che consente a Paramount per concludere l'acquisizione di Warner Bros per 110 miliardi di dollari, ponendo così fine a questa trattativa andata avanti per mesi. A luglio, un gruppo di Stati americani, guidato dal procuratore generale della California Rob Bonta, aveva fatto causa a Paramount a luglio, sostenendo che l'acquisizione avrebbe concentrato nelle mani di un'unica società un potere eccessivo nel settore della televisione via cavo e dei grandi film di Hollywood.
Il giudice Martínez-Olguín ha però respinto il ricorso e dunque Paramount potrà concludere l'acquisizione di Warner Bros per la quale Gerry Cardinale, numero uno di RedBird Capital Partners, è stato uno degli architetti dell’operazione. Il patron del Milan fa parte del Consiglio d'Amministrazione di Paramount Skydance.
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