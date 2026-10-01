Liverani: "Non credo che il Napoli sia dietro al Milan e alla Juve perchè ritengo sia superiore"
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Fabio Liverani, ex calciatore e attuale allenatore, si è così espresso a StileTV sul Napoli e sul confronto con le altre big.
Fabio Liverani, ex calciatore e attuale allenatore, si è così espresso a StileTV sul Napoli e sul confronto con le altre big: "L’Inter è ancora sopra tutti, poi dico la Roma per continuità di gruppo e allenatore. Non credo che il Napoli con tutta la rosa sia dietro al Milan e alla Juve perchè ritengo sia superiore, al pari del Como che mi piace molto, ma va valutato sul doppio impegno.
Il Napoli ha deciso di investire sul pronto con Conte e ora che c'è Allegri mi pare sereno della squadra. Poi c'è da capire il prossimo anno come si potrà costruire, ma è necessario arrivare nelle prime 4 posizioni e, nella totalità della rosa, credo che ci riuscirà".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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