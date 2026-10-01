News VIDEO MN - Un piccolo tifoso regala a Pulisic un polsino rossonero personalizzato: Chris lo indossa col sorriso

Meet&Greet con Pulisic in un clima sereno e gioioso. Lo statunitense fa felici tanti tifosi rossoneri

Nel pomeriggio di San Siro i tifosi rossoneri hanno potuto incontrare e salutare Christian Pulisic, protagonista del nuovo Meet&Greet organizzato dal club. Lo statunitense è stato molto disponibile con tutti: prima con i giornalisti (clicca qui per tutte le sue dichiarazioni), e poi con i tanti tifosi smaniosi di incontrarlo, soprattutto con i bambini.

Un piccolo rossonero gli ha regalato un polsino personalizzato con i colori del Milan, il suo nome e il suo numero: Chris l'ha indossato immediatamente, facendo felice chi aveva davanti.