Milan, tutti gli impegni ad ottobre della squadra di Amorim tra Serie A ed Europa League

Milan, tutti gli impegni ad ottobre della squadra di Amorim tra Serie A ed Europa LeagueMilanNews.it
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Oggi alle 18:25News
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com
Il sito ufficiale del Milan riporta tutti gli impegni di ottobre della Prima Squadra Maschile di Ruben Amorim tra campionato ed Europa League

Il sito ufficiale del Milan riporta tutti gli impegni di ottobre della Prima Squadra Maschile di Ruben Amorim: "Ottobre, mese pienamente in autunno in cui le giornate si accorciano in quanto a luce solare. Allo stesso tempo, però, parliamo di uno dei mesi sportivamente più intensi della stagione calcistica. Sono davvero tanti gli appuntamenti che attendono le squadre rossonere nelle prossime settimane.

PRIMA SQUADRA MASCHILE
Una volta definitivamente messa alle spalle la lunga sosta per le Nazionali, i rossoneri vivranno uno dei periodi più intensi dell'intera stagione. Dall'11 al 31 ottobre sarano sette partite in venti giorni, sempre ogni tre giorni. In campionato ci saranno sia il Derby che delle sfide sempre molto insidiose; in Europa due trasferte (di cui una inedita, quella contro il Bournemouth) dove riscattare il ko subito dal Benfica a settembre.

SERIE A

6ª giornata, Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW) - MAPEI Stadium, Reggio Emilia

7ª giornata, Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro - BIGLIETTI

8ª giornata, Udinese-Milan, domenica 25 ottobre alle 20.45 (DAZN) - Bluenergy Stadium, Udine

9ª giornata, Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre alle 18.30 (DAZN) - San Siro - BIGLIETTI

10ª giornata, Milan-Inter, sabato 31 ottobre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro - BIGLIETTI

EUROPA LEAGUE

2ª giornata, Salisburgo-Milan, giovedì 15 ottobre alle 18.45 (Sky/NOW) - Red Bull Arena, Salisburgo

3ª giornata, Bournemouth-Milan, giovedì 22 ottobre alle 21.00 (Sky/NOW) - Vitality Stadium, Bournemouth". 