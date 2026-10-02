Pulisic si è ritrovato: infortuni alle spalle, rinnovo all'orizzonte

Christian Pulisic con il gol contro il Lecce ha fissato ufficialmente il punto della sua ripartenza: infortuni nel cassetto e rinnovo in vista

Quanto era mancato Christian Pulisic al Milan. Di questi tempi, la stagione scorsa, il calciatore americano iniziava a brillare in un girone d'andata che avrebbe chiuso come miglior giocatore del campionato per distacco. Il problema è stato che dal 1° gennaio in avanti, qualcosa si è rotto e Captain America si è inceppato. Oggi finalmente Pulisic sembra essere tornato ed è pronto a riprendersi per mano il Milan: il brutto periodo e gli infortuni sono alle spalle, il rinnovo è all'orizzonte.

PULISIC, GOL SCACCIA-PENSIERI

L'inizio di stagione è stato complicato per Christian Pulisic che rientrava dall'infortunio patito nel corso dell'ultima gara del Mondiale e che a causa di questo ha saltato tutta la preparazione estiva. L'esordio solamente alla quarta giornata (assist con la Lazio) ma il vero inizio della sua stagione si può fissare con l'aggancio che ha preceduto il suo primo gol rossonero in questo 2026 contro il Lecce. Ne ha parlato anche ieri a margine dell'incontro con i tifosi al Milan Store di San Siro: "Penso che sia tra i gol migliori che abbia mai fatto. Non ho capito quanto fosse difficile finché non l'ho rivisto". In generale ha scacciato anche le voci di chi parlava di un Pulisic avverso ad Amorim per le scelte di formazione: "È chiaro che voglio sempre giocare, non è che sono molto incazzato con l’allenatore o con la squadra (ride, ndr). Però voglio giocare sempre. Stavo tornando da questo infortunio, però ora mi sento bene e spero di poter giocare un po’ di più". Ora l'americano è in campo e sarà uno dei leader a cui il Milan dovrà aggrapparsi.

PULISIC-MILAN, RINNOVO ALL'ORIZZONTE

Nell'intervista di ieri, il Corriere dello Sport ricorda anche come sia stato tirato fuori il tema del rinnovo di contratto. La situazione è molto semplice: Pulisic va in scadenza nel 2027 ma c'è l'opzione automatica di rinnovo al 2028. Il Milan, inteso come Cardinale e Amorim, punta moltissimo sul calciatore americano che per il proprietario è quasi simbolo di questo nuovo ciclo. Lo stesso giocatore, ieri parlando del suo futuro, pur non entrando nei dettagli del rinnovo ha messo in chiaro la sua posizione: "Sono molto contento a Milano e al Milan, in questo momento e anche per il prossimo futuro. Non sto pensando al rinnovo. Il club mi sta dando tutto, mi ha aiutato tanto. Ora sono concentrato sul giocare, ne parleremo, spero presto". Parole che devono far bene sperare, Pulisic vede rossonero. Ci si augura che la firma non tardi ad arrivare.