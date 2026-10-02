Ramos, zero pressioni: "Le questioni esterne non influenzano. Felice della mia posizione nel gruppo"

Gonçalo Ramos dimostra testa, maturità e freddezza: prestazione da MVP alla prima da erede di Cristiano Ronaldo in attacco

Il Portogallo ha vinto e convinto nella prima partita senza Cristiano Ronaldo in rosa: 2-4 sul difficile campo di Copenhagen e con tutta la pressione del mondo calcistico, dopo il caso CR7 che ha monopolizzato i giorni di vigilia. La squadra ha risposto con grande personalità e lo ha fatto soprattutto Gonçalo Ramos che al posto di Ronaldo ha dovuto giocare e ha fatto benissimo: un gol, un assist e tante occasioni create o propiziate. Al termine della gara il centravanti rossonero ha parlato a RTP.

PORTOGALLO, RAMOS NON SENTE LA PRESSIONE

Gonçalo Ramos al termine della partita contro la Danimarca sulla pressione esterna: "Le questioni esterne non influenzano l'importanza della partita di oggi. Era un'altra partita super importante come tutte le altre, ora la cosa più importante è la prossima e questo basta per il nostro gruppo. Chiaramente è sempre bello segnare, dare un contributo e fare un assist, ma la cosa più importante è la vittoria. Abbiamo tutti molta qualità, il mister ha un'ampia scelta, ma ovviamente sono felice di consolidare la mia posizione all'interno del gruppo".