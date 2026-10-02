Milan, il calendario da qui alla prossima sosta: nove partite in meno di un mese

Milan, il calendario da qui alla prossima sosta: nove partite in meno di un meseMilanNews.it
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Oggi alle 12:36News
di Francesco Finulli
Il calendario del Milan da qui alla prossima sosta: nove partite, sei in Serie A e tre in Europa League. C'è anche il Derby

Mancano nove giorni alla ripresa del campionato per il Milan. Il club rossonero sarà in campo domenica 11 ottobre per affrontare il Sassuolo a Reggio Emilia alle ore 18. La partita contro la squadra di Alberto Aquilani sarà solamente la prima di un lungo tour de force che durerà tutto ottobre fino alla prossima sosta per le Nazionali fissata a inizio novembre. Saranno in totale nove partite, di cui cinque fuori casa, che inizieranno a dare una reale risposta su quelle che possono essere le ambizioni rossonere per questa stagione.

MILAN, IL CALENDARIO COMPLETO FINO ALLA PROSSIMA SOSTA

Sei partite di Serie A e tre di Europa League, il tutto nell'arco di un solo mese: il calendario del Milan fino alla prossima sosta.

Serie A 6ª giornata, Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW) - MAPEI Stadium, Reggio Emilia

Europa League 2ª giornata, Salisburgo-Milan, giovedì 15 ottobre alle 18.45 (Sky/NOW) - Red Bull Arena, Salisburgo

Serie A 7ª giornata, Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro

Europa League 3ª giornata, Bournemouth-Milan, giovedì 22 ottobre alle 21.00 (Sky/NOW) - Vitality Stadium, Bournemouth

Serie A 8ª giornata, Udinese-Milan, domenica 25 ottobre alle 20.45 (DAZN) - Bluenergy Stadium, Udine

Serie A 9ª giornata, Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre alle 18.30 (DAZN) - San Siro

Serie A 10ª giornata, Milan-Inter, sabato 31 ottobre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro

Europa League 4ª giornata, Milan-Ferencvaros, giovedì 5 novembre alle 18.45 (Sky/NOW) - San Siro

Serie A 11ª giornata, Genoa-Milan, domenica 8 novembre alle 15.00 (DAZN) - Luigi Ferraris, Genova