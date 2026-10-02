Poco più di 20 minuti per Pavlovic contro la Germania: la sua pagella

La pagella di Strahinja Pavlovic nella partita contro la Germania: il rossonero è entrato al 67° senza riuscire a sovvertire le sorti della gara

Nella serata di ieri in campo anche la Serbia di Strahinja Pavlovic. Dopo due titolarità consecutive contro Grecia e Olanda, il difensore rossonero è partito dalla panchina nella sfida a Monaco di Baviera contro la Germania. La decisione del CT Paunovic è stata dettata anche dal fatto che il milanista aveva lasciato il campo contro l'Olanda zoppicando, a una ventina di minuti dal termine. Il suo status non è stato chiaro e infatti è partito dalla panchina: Pavlovic è poi entrato al 67° ma non ha potuto fare nulla per ribaltare il 2-0 con cui i tedeschi hanno conquistato la loro prima vittoria della nuova era Jurgen Klopp.

SERBIA, LA PAGELLA DI PAVLOVIC CONTRO LA GERMANIA

In campo 23 minuti più recupero, praticamente Pavlovic ha giocato da esterno a tutta fascia al momento del suo ingresso in campo. Le sorti dell'inconro erano ormai già definite e il quotidiano serbo Mozzart Sport gli ha dato un 5.5 in pagella. Questo il giudizio che gli è stato riservato dal quotidiano di casa: "(dal 67' minuto) Erano già sopra di due gol quando è entrato in campo, e il risultato è rimasto tale fino alla fine. Ha provato un paio di affondi nella metà campo della Germania, ma non ha neanche potuto rimediare un fallo, finendo per desistere".