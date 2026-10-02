Pulisic, opzione di un anno sul contratto. Pasotto: "Trovare intesa bipartisan più consigliabile"

Il Milan lavora sul rinnovo di Pulisic: l'obiettivo è arrivare a un accordo tra le parti senza passare dall'opzione di un anno in favore del club

Il Milan vuole puntare su Christian Pulisic e, stando alle parole del calciatore americano ieri pomeriggio al Milan store di San Siro, anche lo stesso Pulisic vuole puntare ancora sul Milan. Al momento la situazione contrattuale è molto chiara: il contratto scade nel 2027 ma c'è un'opzione unilaterale di rinnovo per un anno, in favore del club rossonero. L'ideale, secondo Marco Pasotto, che ne ha scritto oggi sulla Gazzetta dello Sport, è cercare di trovare un accordo tra le parti prima di arrivare all'opzione unilaterale.

RINNOVO PULISIC: INTESA BIPARTISAN PIÙ CONSIGLIABILE RISPETTO A ESERCITARE UN DIRITTO UNILATERALE

Il commento di Marco Pasotto sulle trattative per il rinnovo di Pulisic con il Milan: "RedBird ha sempre considerato Christian una delle pietre angolari sulle quali riedificare il nuovo Milan. Un’icona per il Diavolo e, ovviamente, un’icona in patria. Messi insieme, sono due fattori che fanno molto comodo a chi fa business negli States e allo stesso tempo intende spingere in alto l’asticella rossonera. Il contratto scadrà nel 2027, il Milan ha un’opzione per prolungarlo di un altro anno ma è evidente che trovare un’intesa bipartisan sarebbe molto più consigliabile rispetto ad esercitare un diritto unilateralmente".