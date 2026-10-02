Bastoni: "Come si ferma Dembélé? Sono l'ultima persona a cui potete chiedere"

Alessandro Bastoni ha risposto con onestà alla domanda su come fermare Ousmane Dembélé nella sfida tra Francia e Italia di questa sera

Oggi si gioca Francia-Italia a Parigi, un classico del calcio europeo ma anche Mondiale: finale dell'Europeo 2000 vinto dai francesi, finale del Mondiale 2006 vinto ai rigori dagli Azzurri. Insomma, nonostante il divario sia decisamente più ampio rispetto al passato, il fascino della sfida rimane sempre presente. Nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia, il difensore italiano e dell'Inter Alessandro Bastoni è intervenuto per esprimere le sue sensazioni al riguardo e ha parlato anche di come fermare Ousmane Dembélé.

Il commento di Alessandro Bastoni in conferenza, ieri alla vigilia di Francia-Italia: "Come si affronta Dembélé? Visto come è andata l’ultima volta che ci ho giocato contro, sono l’ultima persona a cui potete chiedere: è un giocatore incredibile, servirà una grande gara a livello difensivo che dovrà comprendere tutti gli 11 in campo. L’unico modo per mettere in difficoltà la Francia è giocare, non aver paura di tenere la palla, la differenza potrà farla secondo me la nostra fase di possesso"