Rivera: "Gli americani hanno modo di fare un calcio che non capisco. Maldini..."

Il commento dell'ex numero 10 e capitano del Milan Gianni Rivera sulla situazione del Milan attuale, specialmente lato proprietà americana

Sono tante le stelle del passato, del presente e anche del futuro che già ieri si sono succedute nella prima giornata della nona edizione del Festival dello Sport, promosso dalla Gazzetta dello Sport e che anche questo autunno si tiene a Trento. Nella serata di ieri è stato ospite una leggenda del calcio italiano e milanista come Gianni Rivera, il Golden Boy e il primo Pallone d'Oro italiano della storia. Ha parlato del suo passato ma anche del presente del Milan, con la difficoltà di interfacciarsi con Cardinale. Un estratto del suo discorso.

Le dichiarazioni di Gianni Rivera sulla proprietà americana del Milan: "Gli americani hanno un modo di fare calcio che io non capisco, io pensavo che sapessero giocare solo a football e visti i risultati... Quando si è insediato Maldini al Milan mi ha chiamato e mi ha detto che ogni volta che volevo per me c’era un posto in tribuna per vedere il Milan. Poi quando se n’è andato lui non mi hanno più invitato e si sono dimenticati di me anche alla festa dei 125 anni"