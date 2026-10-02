Cisse decisivo anche con l'Under 21: le sue pagelle dopo il gol vittoria

Alhadjo Cisse è riuscito a essere decisivo anche con l'Italia Under 21, ieri pomeriggio in Armenia: le sue pagelle dopo il gol vittoria

Un super Alphadjo Cisse continua il suo inizio di stagione da sogno. Il giovane talento rossonero ieri ha decisa la sfida tra Italia Under 21 e i pari età dell'Armenia con un gol al minuto 95. Una rete che arriva su un campo difficile, in una partita in cui il portiere avversario ha parato di tutto (anche un rigore) e in cui il pallone non sembrava proprio voler entrare. Un gol che tiene accese le speranze degli Azzurrini di qualificarsi direttamente al prossimo Europeo di categoria.

CISSE DECISIVO, LE SUE PAGELLE CON L'ITALIA U21

Alphadjo Cisse è entrato all'intervallo e ha cambiato il volto dell'Italia. Tra i più attivi, accanto al compagno di squada Camarda, il giovane calciatore ha calciato 5 volte, colpendo una volta l'incrocio e subendo una parata incredibile poco prima della rete. Poi il gol all'ultimo secondo. Nelle pagelle dei quotidiani italiani, Cisse è inevitabilmente il migliore in campo. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7.5 e con questo giudizio: "Qualità superiore negli ultimi trenta metri: colpisce un incrocio, poi il rigore guadagnato, ancora un’altra occasione e il gol". Stesso voto anche da Tuttosport: "Una traversa, un gol, tante occasioni create: se siamo ancora in corsa per qualificarci come primi lo dobbiamo a lui". Pure il Corriere dello Sport gli dà 7.5 ma senza giudizio.