Milan, oggi alle 11.30 il test a porte chiuse con il Padova
Con la giornata di oggi si conclude la settimana di allenamento del Milan, o meglio di quelli che sono rimasti a Milanello perché non convocati dalle rispettive Nazionali. Nella giornata di ieri la prima squadrea di Ruben Amorim ha svolto un allenamento congiunto con Milan Futuro. Oggi invece è in programma l'amichevole a porte chiuse contro il Padova: si gioca nel centro sportivo rossonero alle ore 11.30 e non è prevista una diretta televisiva. In merito seguiranno aggiornamenti. Dopo la partita, Amorim concederà il weekend di pausa e si rientrerà al lavoro lunedì, per rimettere la testa finalmente sul campionato.
Questi i giocatori a disposizione di Ruben Amorim in questi giorni a Milanello, escluso Saelemaekers acciaccato dopo la distorsione alla caviglia: Pietro Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia, Gila, Filippo Terracciano, Tomori, Comotto, Hutchinson, Loftus-Cheek, Saelemaekers e Pulisic.
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