Germania-Serbia 2-0: meno di mezz'ora in campo per Pavlovic

Germania-Serbia 2-0: meno di mezz'ora in campo per PavlovicMilanNews.it
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Ieri alle 23:48News
di Manuel Del Vecchio

Prima vittoria della Germania di Klopp, che supera 2-0 una Serbia sempre troppo modesta. I tedeschi smuovono la classifica del Gruppo 2 di Nations League, mentre la Serbia rimane tristemente a 0. Il rossonero Pavlovic inizia dalla panchina come previsto ed entra in campo al minuto 67, quando la partita è ormai già decisa. Il difensore milanista avrebbe dovuto riposare, ha invece giocato gli ultimi 25 minuti circa della sfida.

Germania - Serbia 2-0
39' Bischof, 61' Wirtz

UEFA NATIONS LEAGUE - LA CLASSIFICA DEL GRUPPO 2 DI LEGA A

1. Grecia 7
2. Paesi Bassi 5
3. Germania 4
4. Serbia 0

PROSSIMO TURNO
Paesi Bassi - Serbia
4 ottobre, ore 20.45 a Eindhoven