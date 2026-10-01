Germania-Serbia 2-0: meno di mezz'ora in campo per Pavlovic
MilanNews.it
Prima vittoria della Germania di Klopp, che supera 2-0 una Serbia sempre troppo modesta. I tedeschi smuovono la classifica del Gruppo 2 di Nations League, mentre la Serbia rimane tristemente a 0. Il rossonero Pavlovic inizia dalla panchina come previsto ed entra in campo al minuto 67, quando la partita è ormai già decisa. Il difensore milanista avrebbe dovuto riposare, ha invece giocato gli ultimi 25 minuti circa della sfida.
Germania - Serbia 2-0
39' Bischof, 61' Wirtz
UEFA NATIONS LEAGUE - LA CLASSIFICA DEL GRUPPO 2 DI LEGA A
1. Grecia 7
2. Paesi Bassi 5
3. Germania 4
4. Serbia 0
PROSSIMO TURNO
Paesi Bassi - Serbia
4 ottobre, ore 20.45 a Eindhoven
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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