MN - Pulisic su Cardinale: "Sta lavorando bene, è sempre lì. Ci dice che abbiamo sempre il suo supporto"
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Christian Pulisic parla del rinnovo, del gol e dei primi mesi di lavoro con Ruben Amorim
In occasione del Meet&Greet con i tifosi rossoneri presso il Milan Store di San Siro, Christian Pulisic ha riposto alle domande dei giornalisti presenti per l’evento. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it:
La squadra come prende la presenza costante di Gerry Cardinale a Milanello e allo stadio? Ti ha dato qualche consiglio?
“Quest’anno l’ho visto di più. Sta lavorando bene, è sempre lì. Ci dice che abbiamo sempre il suo supporto e in questa stagione sta andando bene secondo me”.
Ci dici una parola buona per Gonçalo Ramos?
“Solo parole buone per lui. Corre per tutta la partita, gioca 90 minuti. Anche come persona è una grande persona e lavoriamo bene insieme”.
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