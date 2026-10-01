Gonçalo Ramos: "Gol di punta? Lo faccio spesso in allenamento. CR7? Non ci ha influenzato"

Gonçalo Ramos: "Gol di punta? Lo faccio spesso in allenamento. CR7? Non ci ha influenzato"MilanNews.it
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Ieri alle 23:35News
di Manuel Del Vecchio

Gonçalo Ramos, probabilmente stasera l'MVP con un gol e un assist, ha parlato a Sky Sport al termine di Danimarca-Portogallo di Nations League. Queste le sue dichiarazioni:

Un gol di punta, alla Romario?

“Sì, è una cosa che faccio spesso in allenamento. È sempre complicato quando arrivi davanti al portiere, ho scelto di concludere così”.

Non posso non chiederti qualcosa su quello che è successo nelle ultime 24 ore con Cristian Ronaldo:

“Non ha influenzato l’importanza della partita, noi vogliamo vincere e la cosa più importante rimane la prossima partita”