Gonçalo Ramos: "Gol di punta? Lo faccio spesso in allenamento. CR7? Non ci ha influenzato"
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Gonçalo Ramos, probabilmente stasera l'MVP con un gol e un assist, ha parlato a Sky Sport al termine di Danimarca-Portogallo di Nations League. Queste le sue dichiarazioni:
Un gol di punta, alla Romario?
“Sì, è una cosa che faccio spesso in allenamento. È sempre complicato quando arrivi davanti al portiere, ho scelto di concludere così”.
Non posso non chiederti qualcosa su quello che è successo nelle ultime 24 ore con Cristian Ronaldo:
“Non ha influenzato l’importanza della partita, noi vogliamo vincere e la cosa più importante rimane la prossima partita”
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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