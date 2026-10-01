Nazionali, Gonçalo Ramos ancora decisivo: il suo Portogallo s'impone 4-2 sulla Danimarca

Un’altra prova positiva per Gonçalo Ramos con il suo Portogallo, vittorioso nella terza giornata di Nations League questa sera in casa delle Danimarca. I lusitani allenati da Jorge Jesus si impongono 4-2 sui danesi grazie alle reti di Cancelo, Ramos, Vitinha e l’ex Milan Joao Felix. I primi due gol portoghesi sono arrivati grazie soprattutto all’attaccante rossonero, MVP della sfida con gol e assist.

Al 13’ l’assist a Cancelo. Un bell’uno/due con l’ex difensore di Inter e Juventus per quello che è stato il vantaggio iniziale del Portogallo. Poi, pochi minuti più tardi arriva anche il secondo gol consecutivo, dopo quello messo a segno contro la Norvegia. Ramos è bravissimo a duettare di tacco con Bruno Fernandes e poi a farci mandare in profondità, a campo aperto proprio dal capitano del Manchester United. Per Gonçalo un tocco sotto di sinistro e 2-1 momentaneo sulla Danimarca. Nella ripresa è sempre protagonista di diverse occasioni, nelle quali però l’estremo difensore danese è molto bravo a negargli più volte la doppietta. Uscirà all’81’ per Joao Felix, ma ancora una volta Gonçalo Ramos è stato protagonista, decisivo e uomo in più in attacco della sua Nazionale.