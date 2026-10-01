U21, Cisse è fuori categoria. Rigore procurato, gol e grande prestazione. Armenia battuta con un suo gol al 95'

Cisse decide Armenia-Italia U21

"I love Cisse", aveva detto Amorim. Ogni volta che gioca si capisce perché. Il trequartista del Milan ha deciso la sfida tra Armenia ed Italia U21 di questo pomeriggio con un gran sinistro che si è insaccato sotto la traversa al minuto 95: la ciliegina sulla torta di una grande prestazioe che ha dimostrato di come il rossonero sia ampiamente fuori categoria. Un giocatore del suo talento dovrebbe essere con i "grandi", pronto ad affrontare un avversario sfidante e forte come la Francia. Che giochi ancora in U21 fa capire molto dello stato generale del calcio italiano.

Ma senza divagare troppo, la cronaca ci porta sulla partita di qualificazione al Campionato europeo U21: la decide Cisse in soli 45 minuti. Il classe 2006 è subentrato nel secondo tempo e ha scombinato tutte le carte in tavola. Ha preso l'incrocio dei pali con un gran tiro a giro da fuori, ha conquistato un rigore (poi fallito da Koleosho) e infine ha segnato il gol vittoria al 95' con un grandissimo sinistro. Il tutto mentre è stato continuamente "malmenato" dagli avversari durante la partita. Un'altra grande prestazione del calciatore del Milan, ma c'erano pochi dubbi. Anche perché la categoria che gli compete non è più l'U21.