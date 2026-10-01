Ramos ancora decisivo: prima l'assist per Cancelo e poi il gol del momentaneo 2-1

L'attaccante rossonero subito decisivo con un bell'assist a Joao Cancelo contro la Danimarca

Orfani di Cristiano Ronaldo, i lusitani sono attualmente in campo sul camo della Danimarca per la terza giornata di Nations League, in una pausa per le Nazionali che si prospetta ancora lunghissima e piena di partite da giocare. Insieme a Leao, titolare sulla fascia sinistra, c'è anche il centravanti milanista Gonçalo Ramos. Dopo il bel gol messo a segno contro la Norvegia, decisivo per la vittoria finale, anche stasera la punta rossonera è stata protagonista di una bella giocata. Al 13' infatti, il Portogallo è passato in vantaggio grazie al gol di Cancelo, arrivato dopo un "Uno-due" Chiuso rapidamente tra lui e Ramos. Una bella azione in area di rigore e l'ennesimo assist e giocata vincente per il numero nove rossonero. Pochi minuti più tardi, il pistolero portoghese segna il momentaneo 2-1: azione tutta in velocità con Fernandes e gol di sinistro a battere in uscita Hermansen. Decisamente in un buon momento di forma.

Di seguito queste le formazioni ufficiali di Danimarca-Portogallo:

DANIMARCA (4-2-3-1): Hermansen; Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle; Hjulmand, Hojbjerg; Daghimm, Damsgaard, Daramy; Hojlund. A disp. F. Jorgensen, Jungdal, Bidstrup, Frohold, Gaaei, Hogh, Hogsberg, Isaksen, T. Jorgensen, Nartey, Nelsson, Skov Olsen. All. Brian Riemer.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Ruben Neves, Vitinha; Neto, Ramos, Leao. A disp. Soares, Araujo, Dalot, Inacio, Palhinha, Bernardo Silva, Fabio Silva, Nuno Tavares, Trincao. All. Jorge Jesus.