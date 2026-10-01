Il gol più bello segnato in carriera? Menez non ha dubbi: "Quello di tacco in Parma-Milan, fece il giro del mondo"

L'ex attaccante rossonero Jeremy Menez ha rivelato che il gol più bello segnato in carriera è stato quello di tacco in Parma-Milan

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Jeremy Menez, ex attaccante del Milan, ha ripercorso anche al sua carriera da calciatore e sul gol più bello che ha segnato non ha nessun dubbio: "Il tacco in Parma-Milan. Fece il giro del mondo. Il campo era bagnato e la palla schizzò in aria. Ma anche il piatto al volo nel derby contro l’Inter fu un gol altrettanto bello”.

Giocatori alla Menez se ne vedono pochi in Italia in questo momento: "Vero. Nel Milan di Amorim, per esempio, manca fantasia. È un limite. Ma non riguarda solo l’Italia: anche nel calcio in generale si sono un po’ persi i giocatori creativi. Per chi stravedo? Lamine Yamal e Nico Paz” le parole dell'attaccante francese che nella sua carriera ha giocato in Italia con quattro maglie diverse, vale a dire Roma, Milan, Reggina e Bari.