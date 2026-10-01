Danimarca-Portogallo, tutto confermato: Gonçalo Ramos ancora titolare

Danimarca-Portogallo, tutto confermato: Gonçalo Ramos ancora titolareMilanNews.it
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Oggi alle 20:46News
di Manuel Del Vecchio
Gonçalo Ramos titolare col Portogallo per la seconda partita di fila

Jorge Jesus lo aveva detto in conferenza ed è stato di parola: Gonçalo Ramos parte titolare questa sera col Portogallo. Queste le formazioni ufficiali della sfida di Nations League:

DANIMARCA (4-2-3): Hermansen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Daghim, Damsgaard, Daramy, Hojlund. A disp.: Jungdal Jørgensen, Høgsberg, Nelsson, Froholdt, Isaksen, Jørgensen, Skov Olsen, Bidstrup, Nartey, Gaaei, Høgh. CT. Brian Riemer

PORTOGALLO (4-3-3): D. Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, J. Neves, Leao, Ramos, Neto. A disp.: Samuel Soares, Diogo Dalot, Tomás Araújo, Nuno Tavares, João Palhinha, Bernardo Silva, Gonçalo Inácio, Francisco Trincão, Fábio Silva. CT. Jorge Jesus