MN - Pulisic e il rinnovo di contratto: "Sono contento al Milan e a Milano. Voglio continuare qui"

Christian Pulisic parla del rinnovo, del gol e dei primi mesi di lavoro con Ruben Amorim

In occasione del Meet&Greet con i tifosi rossoneri presso il Milan Store di San Siro, Christian Pulisic ha riposto alle domande dei giornalisti presenti per l’evento. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it:

Sul contratto in scadenza:

“Posso dire solo che sono molto contento a Milano e al Milan in questo momento e anche per il prossimo futuro. Non sto pensando al rinnovo ma sono molto contento qui e voglio continuare qui a Milano”.

Ne state parlando del rinnovo?

“Sì (ride, ndr)”.

La squadra come prende la presenza costante di Gerry Cardinale a Milanello e allo stadio? Ti ha dato qualche consiglio?

“Quest’anno l’ho visto di più. Sta lavorando bene, è sempre lì. Ci dice che abbiamo sempre il suo supporto e in questa stagione sta andando bene secondo me”.

Ci dici una parola buona per Gonçalo Ramos?

“Solo parole buone per lui. Corre per tutta la partita, gioca 90 minuti. Anche come persona è una grande persona e lavoriamo bene insieme”.