Gozzini: "Le valutazioni day by day rendono difficile la presenza di Saelemaekers alla ripresa del campionato"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Alexis Saelemaekers, esterno del Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Alexis Saelemaekers, esterno del Milan: "Poteva essere l’occasione per le prove di coppia: Pulisic e Saelemaekers nuovo duo di supporto al centravanti. Prove rimandate: Saelemaekers ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra che ha richiesto immediati esami specifici. L’esito è confortante ma rimanda a data da destinarsi il rientro in campo di Alexis. Gli esami, dicevamo: gli accertamenti strumentali effettuati ieri pomeriggio hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Il recupero verrà valutato giorno per giorno.

L’assenza di lesioni è la buona notizia, le valutazioni day by day rendono difficile (ma certo non impossibile) la presenza del giocatore alla ripresa del campionato. Sarebbe così rimandata la riproposizione del Milan-tipo visto con il Lecce: formazione in cui Pulisic e Saelemaekers trovavano spazio sulla trequarti. Nell’undici disegnato in estate parevano destinati a uno spazio garantito, spazio che invece hanno faticosamente conquistato nel corso delle prime sei partite stagionali. Per Saelemaekers gli ostacoli non sono finiti: non ci sarà neppure la corsa al recupero, dato che ripresa l’attività il Milan sarà chiamato a una serie di partite ravvicinate. Meglio dunque ritrovare i giocatori al pieno della forma per evitare rischi collaterali".