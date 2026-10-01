F. Galli sottolinea: "Sopo qualche titubanza, De Winter sta anche migliorando sia dal punto di vista difensivo sia in costruzione"

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, si è così espresso a RadioRossonera su Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan:.

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, si è così espresso a RadioRossonera su Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan: "Non so se Amorim non veda Gabbia, che peraltro ha qualche problema fisico. Ha giocato De Winter, che dopo qualche titubanza sta anche migliorando sia dal punto di vista difensivo, sia in costruzione. Io comunque credo che Matteo darà sempre il meglio di sé per trovarsi pronto e ritagliarsi spazio. In generale il Milan deve trovare una maggiore solidità difensiva, e sappiamo che non è una questione solo di difensori, ma di tutto l'impianto di squadra".

MILAN, TRE GIOCATORI HANNO GIOCATO TUTTI I MINUTI

All'interno della rosa rossonera sono tre i calciatori che hanno giocato tutti i minuti, 540 per la precisione. Uno è forse quello più scontato, il portiere e capitano Mike Maignan. Gli altri due sono entrambi difensori e si tratta di Koni De Winter e Strahinja Pavlovic. Il portiere francese è l'unico de tre ad aver disputato tutti i minuti della stagione in generale, anche considerando la Nazionale: De Winter ha collezionato due panchine con il Belgio e Pavlovic è uscito acciaccato nel corso della ripresa del secondo impegno con la Serbia. Tornando sulla classifica solamente relativa al Milan, è da segnalare il quarto posto di Ramos con 535 minuti complessivi giocati.