MN - La pagella di Gonçalo Ramos. Gol, assist e grande cuore: 7.5
Un palo, un assist, un gol, un paio di occasioni sprecati ed il solito grande lavoro al servizio per la squadra: Gonçalo Ramos continua a fare benissimo con il Portogallo. La squadra di Jorge Jesus non si fa distrarre dal caso CR7 e batte 2-4 la Danimarca, disputando una partita offensiva di carattere e sostanza.
Il centravanti rossonero è stato fra i protagonisti: un palo dopo una deviazione improvvisa in area, l'assist di prima nello stretto per il gol del vantaggio di Cancelo e poi la rete del raddoppio: colpo di tacco a smarcarsi sulla trequarti e poi subito attacco della profondità, ben servito da Bruno Fernandes. A tu per tu col portiere grande freddezza: colpo di punta di sinistro sul primo palo ad anticipare ogni tipo di intervento dell'estremo difensore. A fine primo tempo un bel cutback su cross di Leao, miracolo di Hermansen che si oppone con il corpo. Nella ripresa ancora vicino al gol con un tiro al volo in caduta dopo una bellissima palla di Bruno Fernandes. Qualche minuto prima Ramos si è fatto notare per un recupero in area di rigore con un intercetto volante quasi da mediano.
Ottima prestazione, efficace e continuamente dentro la partita: per MilanNews è una partita da 7.5.
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