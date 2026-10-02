Rossoneri in Nazionale, oggi giocano Belgio e Francia

Rossoneri in Nazionale, oggi giocano Belgio e FranciaMilanNews.it
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Oggi alle 07:24News
di Manuel Del Vecchio
Gli impegni odierni dei rossoneri in nazionale

Continua la sosta per le nazionali: oggi in campo potenzialmente ci saranno tre rossoneri. Questa sera giocano il Belgio di Moreira (squalificato) e De Winter e la Francia di Maignan e Rabiot, che affrontano l'Italia di Roberto Mancini.

Moreira (squalificato) e De Winter
Belgio-Turchia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Liegi - UEFA Nations League

Maignan e Rabiot
Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League