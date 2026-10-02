VIDEO - Rivedi il bel gol di Gonçalo Ramos con il Portogallo

VIDEO - Rivedi il bel gol di Gonçalo Ramos con il PortogalloMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio
Rivedi il video con il gol di Gonçalo Ramos contro la Danimarca

Colpo di tacco a smarcarsi sulla trequarti e poi subito attacco della profondità, ben servito da Bruno Fernandes. A tu per tu col portiere grande freddezza: colpo di punta di sinistro sul primo palo ad anticipare ogni tipo di intervento dell'estremo difensore. Il gol di Gonçalo Ramos di ieri sera è un bel pezzo di personalità, fiuto e freddezza.

Il portoghese continua a far bene in nazionale: dopo quella alla Norvegia arriva la rete anche contro la Danimarca. Rivedila nel video in calce alla news.