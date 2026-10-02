Ramos elogia Jorge Jesus: "Aiuta molto, abbiamo le idee più chiare. Mi piace pressare alto"

Il commento di Gonçalo Ramos dopo la vittoria per 2-4 sul campo della Danimarca in cui è stato protagonista assoluto con un gol e un assist

Nonostante il grande rumore esterno per la vicenda Cristiano Ronaldo e nonostante la grande pressione sulle spalle per essere il suo sostituto come centravanti, Gonçalo Ramos ieri sera non ha patito alcunché e anzi ha prodotto la miglior prestazione della sua stagione in Danimarca nella gara di Nations League. A referto il milanista si è iscritto con un gol e con un assist, inoltre è stato molto attivo nella manovra e nel pressing, creandosi almeno altre tre palle gol importanti. A fine gara ha parlato in zona mista ai microfoni di RTP.

Il commento di Gonçalo Ramos dopo la partita contro la Danimarca: "Il nuovo allenatore aiuta molto, abbiamo idee più chiare, sappiamo esattamente dove si trova ogni compagno, sia in fase difensiva che offensiva, e questo si è visto nella partita di oggi, ma anche nelle ultime. Stiamo migliorando di giorno in giorno, è tutto un processo. Siamo molto felici per la vittoria, ancora una volta su un campo molto difficile contro una buona squadra, e ora dobbiamo proseguire così. Gioco di pressione alta? Mi piace molto giocare così, si adatta molto al mio modo di giocare. Abbiamo recuperato palloni in zone pericolose; recuperando palla nella metà campo avversaria siamo sempre più vicini a segnare e a creare pericoli"