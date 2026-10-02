Ramos Mvp con la Danimarca, la pagella di A Bola: "Il vero boss del Portogallo"

La pagella di Gonçalo Ramos dopo la partita contro la Danimarca in cui ha segnato un gol e fornito un assist (e non solo questo)

Alla faccia della pressione, alla faccia del peso di sostituire uno come Cristiano Ronaldo dopo tutto il clamore mediatico che si è scatenato in seguito all'abbandono del ritiro da parte di CR7. Gonçalo Ramos è stato il migliore in campo del Portogallo contro la Danimarca, proprio nel ruolo in cui era sempre stato Cristiano il titolare indiscusso. E a riconoscerlo anche la stampa lusitana, in particolare A Bola che nelle sue pagelle indica Ramos come il migliore in campo con il voto di 8.

LA PAGELLA DI RAMOS DOPO DANIMARCA-PORTOGALLO

Questa la pagella di Gonçalo Ramos dopo il gol e assist contro la Danimarca, a cura di A Bola: "Un tiro sul palo (12’), un assist (13’) e un gol (25’) nello spazio di 12 minuti mostrano bene la dinamica dell'attaccante all'interno dell'area ma anche al di fuori di essa, come al 51’ quando è tornato a recuperare un pallone nell'area portoghese! Al 60’ ha ricevuto un passaggio magistrale da Bruno Fernandes che però non è riuscito a concretizzare al meglio, così come al 62’ quando non è riuscito ad avere la meglio nel duello con Hermansen. Dentro l'area è stato letale, fuori un lavoratore impeccabile e competentissimo su tutto il fronte di gioco: un vero matador di cui ogni squadra ha bisogno. Se Jorge Jesus comanda la squadra, come aveva detto nella vigilia, Gonçalo Ramos ha comandato la partita: il vero boss del Portogallo, con una squadra di compagni capaci di servirlo su un piatto d'argento. Prestazione da leader assoluto!"