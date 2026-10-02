M.Colombo: "Alphadjo Cisse non finisce di stupire"

Alphadjo Cisse si prende questa mattina i meritati elogi, dopo il gol vittoria con l'Italia Under 21, cruciale per tenere in vita gli Azzurrini

Non ha il rossonero addosso ma l'azzurro Nazionale: eppure la storia non cambia, Alphadjo Cisse risulta decisivo anche con l'Italia Under 21. In una gara che sembrava veramente maledetta tra miracoli del portiere, un paio di legni e un rigore sbagliato, alla fine, quando le speranze sembravano estinte, è arrivato il talento rossonero che ha spaccato la porta e regalato tre punti cruciali alla formazione del CT Silvio Baldini. Della prestazione del ragazzo rossonero ha parlato Monica Colombo nel suo pezzo sul Corriere della Sera.

CISSE NON FINISCE DI STUPIRE

Il commento di Monica Colombo su Alphadjo Cisse dopo il gol vittoria contro l'Armenia Under 21: "Non finisce di stupire Alphadjo Cisse, l’ex gioiellino del Catanzaro strappato da Geoffrey Moncada dalle grinfie del Psv nel gennaio scorso. Non solo ha incantato i tifosi del Milan nella gara di esordio stagionale segnando al Torino, ma ha salvato gli azzurrini da una potenziale figuraccia. Il suo gol al 96’ quando ormai sulla partita stavano calando i titoli di coda di uno 0-0 stregato consente alla Nazionale di Silvio Baldini di continuare a sognare la qualificazione diretta al prossimo Europeo"