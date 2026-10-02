Questa sera Francia-Italia: secondo l'Equipe solo un rossonero partirà titolare
Questa sera alle 20.45 appuntamento di grande caratura per misurare l'Italia di Roberto Mancini: brutta a Roma contro il Belgio, bella a Bursa contro la Turchia. Oggi gli Azzurri saranno ospitati dalla Francia, fresca fresca di nuova guida tecnica, Zinedine Zidane, ma orfana del suo calciatore migliore, Kylian Mbappè, che si è infortunato nel primo impegno di questa sosta contro la Turchia. Una gara dal grande peso storico e in cui saranno protagonisti anche due calciatori del Milan, entrambi con la Nazionale francese.
L'EQUIPE: SONO UN ROSSONERO DATO COME TITOLARE
Questa mattina il quotidiano francese sportivo de L'Equipe ha fornito, come sempre nel giorno di gara, la probabile formazione della Francia. Nell'undici disegnato dalla redazione transalpina, però, trova spazio solamente un calciatore rossonero. Secondo quanto viene riportato, infatti, Zidane manderà dall'inizio solamente Mike Maignan tra i pali, mentre Adrien Rabiot dovrebbe iniziare dalla panchina come accaduto nella gara di Bruxelles contro il Belgio. Di seguito la probabile formazione della Francia:
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Koné; Olise, Dembélé, Doué. A disp.: Restes, Butez, Kalulu, Lacroix, Yoro, Diouf, Camavinga, Rabiot, Akliouche, Barcola, Lepaul. All. Zinedine Zidane
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan