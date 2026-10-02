Questa sera Francia-Italia: secondo l'Equipe solo un rossonero partirà titolare

Questa sera Francia-Italia: secondo l'Equipe solo un rossonero partirà titolare
Oggi alle 10:48News
di Francesco Finulli
Stasera Parigi sarà teatro della sfida tra Francia e Italia: nella probabile de L'Equipe c'è un solo milanista dato come titolare

Questa sera alle 20.45 appuntamento di grande caratura per misurare l'Italia di Roberto Mancini: brutta a Roma contro il Belgio, bella a Bursa contro la Turchia. Oggi gli Azzurri saranno ospitati dalla Francia, fresca fresca di nuova guida tecnica, Zinedine Zidane, ma orfana del suo calciatore migliore, Kylian Mbappè, che si è infortunato nel primo impegno di questa sosta contro la Turchia. Una gara dal grande peso storico e in cui saranno protagonisti anche due calciatori del Milan, entrambi con la Nazionale francese.

L'EQUIPE: SONO UN ROSSONERO DATO COME TITOLARE

Questa mattina il quotidiano francese sportivo de L'Equipe ha fornito, come sempre nel giorno di gara, la probabile formazione della Francia. Nell'undici disegnato dalla redazione transalpina, però, trova spazio solamente un calciatore rossonero. Secondo quanto viene riportato, infatti, Zidane manderà dall'inizio solamente Mike Maignan tra i pali, mentre Adrien Rabiot dovrebbe iniziare dalla panchina come accaduto nella gara di Bruxelles contro il Belgio. Di seguito la probabile formazione della Francia:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Koné; Olise, Dembélé, Doué. A disp.: Restes, Butez, Kalulu, Lacroix, Yoro, Diouf, Camavinga, Rabiot, Akliouche, Barcola, Lepaul. All. Zinedine Zidane