Milan Futuro, Navarro: "Non mi ha convinto il prestigio del Milan ma la sua sensibilità"

Il mister Sergio Navarro, allenatore da questa stagione di Milan Futuro, ha raccontato i retroscena della chiamata con Jovan Kirovski

Dopo un anno e qualche mese di Massimo Oddo, il Milan Futuro in questa stagione ha cambiato guida tecnica e ha fatto una scelta ben distante da quelle che erano state fatte in precedenza (Oddo, appunto, e Daniele Bonera), scegliendo un allenatore spagnolo con un'idea tattica ben precisa e esperienza nello sviluppare giovani calciatori. Si tratta di Sergio Navarro, spagnolo nativo di Huelva, che si è raccontato in un'intervista concessa al sito della Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

MILAN FUTURO, NAVARRO RACCONTA LA CHIAMATA CON KIROVSKI

Il racconto di Sergio Navarro di come è stato contattato dal Milan e in particolare da Jovan Kirovski, direttore sportivo di Milan Futuro: “In primavera mi ha chiamato Kirovski e mi ha colpito molto. Non ci conoscevamo ma diceva quello che dico io. Invece di parlarmi di vittorie e soldi, come fanno tutti, mi spiegava: 'Ho bisogno di un allenatore sensibile'. Non è stato il prestigio del Milan a convincermi ma la sua sensibilità”.