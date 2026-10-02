News MN - Milan, esperimenti contro il Padova: Tomori provato terzino

Nel test a porte chiuse di Milanello, il Milan ha pareggiato 1-1 con il Padova: il risultato conta poco, più gli esperimenti di Ruben Amorim

Questa mattina il Milan è sceso in campo a Milanello per un test amichevole contro il Padova, formazione di Serie B. La partita era a porte chiuse e non aveva copertura televisiva: i rossoneri hanno pareggiato 1-1, con la rete nel secondo tempo di Lorenzo Ossola che è stato pareggiato nel finale da Sgarbi per i veneti (LEGGI QUI). Un'occasione per l'allenatore Ruben Amorim di fare esperimenti di formazione, specialmente con chi si è visto meno in campo in questo avvio di stagione.

AMORIM, ESPERIMENTI DI FORMAZIONE

Ruben Amorim nel test amichevole di oggi ha schierato la squadra con la difesa a quattro, un po' come è capitato con il Lecce. Davanti al portiere Pietro Terracciano i centrali erano Gabbia e Gila, mentre nel ruolo di terzino destro è stato provato Fikayo Tomori che ha già un passato in questo ruolo. Sulla corsia opposta invece è stato schierato Sankhoun Diawara. A centrocampo il trio formato da Comotto come vertice e Loftus e Filippo Terracciano. Davanti il tridente Pulisic, Idrissi, Hutchinson. Nel corso della gara sono entrati anche Lorenzo Ossola, autore del gol, Nirash Perera e Silvano Vos.