Sabatini: "Io mi sono molto stizzito quando sentivo dire, che 'Il problema è Modric'. Calma"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti sul rendimento di Luka Modric, centrocampista croato.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti sul rendimento di Luka Modric: "Io mi sono molto stizzito quando sentivo dire, anche in trasmissioni che ci vedono spesso compagni di banco, che 'Il problema è Modric'. Calma, il problema è Modric al limite dal 60esimo minuto in poi, quando il tempo passa, e non solo metaforicamente. Forse. Però Modric fa gol con la Croazia - quindi il Milan non c'entra niente e non c'entra niente Amorim, non voglio fare polemiche con nessuno - andando in pressing, partecipando al recupero del pallone, all'impostazione dell'azione e poi scagliando un tiro pazzesco da 25 metri".

ECCO QUANDO MODRIC POTRÀ SUPERARE COSTACURTA E IBRAHIMOVIC

Quando il croato potrà superare prima Costacurta e poi Ibrahimovic come marcatore più anziano del Milan? L'ex difensore italiano subito dopo la fine di questa sosta, dunque gli basterà segnare da Sassuolo-Milan dell'11 ottobre in poi, mentre servirà un po' più di tempo per scalzare l'ex attaccante svedese dalla vetta di questa speciale classifica. Modric potrà diventare il marcatore più anziano della storia del club rossonero se farà gol dopo il 25 febbraio 2027. E la prima partita utile per farlo sarà Como-Milan in programma nel weekend del 27-28 febbraio.