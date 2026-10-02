Milan Futuro, Navarro: "Con Amorim parliamo molto. Guarda molto i giovani: ha grande feeling con i giocatori"
In questa nuova stagione il Milan ha cambiato l'allenatore sia per la prima squadra che per Milan Futuro. Il club rossonero è andato su due tecnici stranieri: Ruben Amorim per i grandi e Sergio Navarro, con una importante esperienza nel calcio giovanile alle spalle, per la squadra under 23. Ed è proprio il tecnico spagnolo che è stato intervistato alla Gazzetta.it e ha parlato dopo questi primi mesi di come è il rapporto con l'allenatore portoghese.
NAVARRO RACCONTA IL RAPPORTO CON RUBEN AMORIM
Sergio Navarro, allenatore di Milan Futuro, racconta il suo rapporto con Ruben Amorim: “Con Amorim parliamo molto. La prima volta gli ho detto 'se sono un disastro, puoi dirmelo'. Ha personalità, guarda molto i giovani ed è una persona straordinaria. Percepisco il grande feeling che Ruben ha con i suoi giocatori. La mia giornata tipo? Vengo qui a Milanello alle otto di mattina ed esco alle sei di sera. Faccio un’ora di auto, aiuto mia figlia a fare i compiti, dormo e ricomincio. Sempre fatto così"
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