Cisse: "Non ho ancora dimostrato tutto il mio potenziale. Posso fare molto meglio, e sono sicuro che col tempo ci riuscirò"

Le dichiarazioni di Cisse nel post partita di Armenia-Italia ai microfoni di Rai Sport

Nel post partita di Armenia-Italia Alphadjo Cisse è intervenuto ai microfoni del collega Andrea Riscassi di Rai Sport per commentare vittoria e gol.

Partita incredibile che avete sbloccato anche grazie al tuo gol ma meritavate i 3 punti

"Sicuramente. Oggi ci è andata un po' da sfiga. Ma siamo contenti di questi tre punti e ci oportiamo a casa questa vittoria".

Sei entrato ed hai spaccato la partita

"È quello che mi ha chiesto il mister. Mi ha messo in una posizione dove posso mostrare le mie caratteristiche. Devo ringraziare il mister e la squadra".

In campo come si reagisce alle due traverse prese e al rigore sbagliato?

"Siamo una grande squadre. Quindi anche dopo il rigore sbagliato l'abbiamo consolato perché sapevamo l'avremmo ribaltata".

Cosa ti sta dando questo avvio di 2026?

"Tante gioie, però sono convinto che quello che ho dimostrato non è neanche il 70%. Posso fare molto meglio, sono sicuro che col tempo mostrerò tante altre caratteristiche che non ho ancora dimostrato".