Ordine: "Nel corso della seduta della commissione indipendente per i conti dei club di Serie A, è venuto fuori un dato"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul caso del Manchester City.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul caso del Manchester City: "Perché dobbiamo leggere con attenzione quello che è successo in Premier league con il Manchester City? La risposta è scontata al di là delle semplificazioni che in questi casi contribuiscono solo a fare confusione. L’episodio dimostra che sia pure in clamoroso ritardo rispetto ai tempi reali durante i quali sono state commesse le ripetute, clamorose irregolarità amministrative e contabili, il calcio inglese è stato in grado di intervenire e di mettere in moto la macchina della giustizia sportiva. È ancora presto per stabilire quali saranno le sanzioni ma di sicuro viene messo un punto e si accendono i riflettori. Se anche dalle nostre parti dovesse passare questo tipo di azione, avremmo sciolto alcuni nodi fondamentali in materia di giustizia sportiva. Un esempio? Il tema delle plus-valenze per le quali solo la Juventus ha pagato in maniera pesante.

Altra segnalazione. Nel corso della seduta della commissione indipendente che ha sostituito la Covisoc e che si occupa dei conti dei club di serie A, è venuto fuori un dato rimasto in un cassetto e del quale prima o poi vorremmo sapere qualcosa di più preciso. La commissione ha “ricordato” cioè che per effetto di un provvedimento adottato durante la stagione del covid le aziende hanno avuto la possibilità di “cristallizzare” i deficit in bilancio da ripianare entro il 2028 per un totale complessivo di 1,4 miliardi di euro. La curiosità è la seguente: quali sono i club di serie A coinvolti in questa scadenza? E per quali cifre?".