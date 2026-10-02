L'allenatore del Siviglia: "Fofana un regalo piovuto dal cielo. Stipendio pagato dal Milan per la maggior parte"

Il tecnico del Siviglia Luis Garcia Plaza è intervenuto a Cadena Cope e ha espresso la sua gioia per l'arrivo di Youssouf Fofana dal Milan

Il tecnico del Siviglia Luis Garcia Plaza è stato intervistato dall'emittente Cadena Cope e tra i vari argomenti ha commentato anche l'arrivo di Youssouf Fofana dal Milan nell'ultimo giorno di calciomercato: "Un affare inaspettato per noi e che ci ha permesso di fare un salto di qualità. Non ci saremmo mai aspettati di arrivare a questo tipo di giocatore. Erano le 19:00, io ero al club e Fofana stava andando all’Olympique Lione, se non ricordo male, e lì c’è stato un problema di tesseramento o qualcosa del genere per cui non hanno potuto iscriverlo, e allora ce l’hanno offerto. Lo hanno offerto a diverse squadre e noi gli abbiamo offerto tutto quello che ci rimaneva del tetto salariale o del margine di spesa".

Continua il tecnico del Siviglia su Youssouf Fofana arrivato dal Milan: "Quando si è palesata l'opportunità, non ci abbiamo pensato due volte, perché era un obiettivo per noi impossibile. Lo stipendio è pagato per la maggior parte dal Milan e ci è piovuto dal cielo. È vero che, tra tutti gli acquisti, è l’unico arrivato al di sopra di ciò che noi possiamo permetterci. È un giocatore che ci è capitato come un regalo”.