Serafini non soddisfatto: "La sua gestione è deleteria: Camarda aveva bisogno di una bella Serie B da titolare"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sull'utilizzo di Francesco Camarda.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sull'utilizzo di Francesco Camarda: "In questi giorni sto pensando a Francesco Camarda che affronta il suo terzo anno consecutivo senza poter giocare con continuità, anzi praticamente senza giocare. Sottratto alla Primavera prima e a Milan Futuro poi, le sue presenze in prima squadra e al Lecce si contano sulla punta delle dita, trasformando la stagione in corso come (di fatto) la terza consecutiva in cui il ragazzo non gioca. La sua gestione è deleteria, aveva bisogno di una bella Serie B da titolare, ora l'unica speranza è che nelle 24 partite che attendono il Milan nelle prossime 8 settimane, abbia opportunità con una discreta frequenza e che si conquisti la fiducia dell'allenatore, espressa fin qui solo a parole".

MILAN, ANCHE CAMARDA AVRÀ PRESTO LA SUA CHANCE

Un altro che troverà certamente spazio è Camarda che è la prima ed unica alternativa in rosa a Gonçalo Ramos, il quale non potrà giocarle ovviamente tutte. Con il caso Cristiano Ronaldo che scoppiato nel Portogallo, l'ex PSG potrebbe scendere in campo in tutte e due le gare che mancano da disputare ai lusitani e quindi potrebbe tornare a Milanello piuttosto afficato. Se così fosse chissà che contro il Sassuolo alla ripresa non tocchi a Camarda guidare l'attacco rossonero. Anche gli altri giovani avranno le loro chance, in particolare Diawara che dovrà far rifiatare un po' Pavlovic.